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Южнокорейский министр юстиции Чо Гук подал в отставку в связи с протестами

Прокуратура подозревает супругу министра в подделке документов, а также в использовании коррупционных схем с частным паевым фондом

ТАСС, 14 октября. Министр юстиции Республики Корея Чо Гук объявил об отставке на фоне череды коррупционных скандалов, спровоцировавших массовые протесты. Об этом в понедельник сообщает агентство Yonhap.

"Я чувствую вину перед людьми за продолжающиеся расследования в отношении моей семьи, - приводит Yonhap заявление Чо Гука на пресс-конференции. - Я приложил все усилия на посту министра для реформирования прокуратуры, но теперь моя роль подошла к концу".

9 сентября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин утвердил Чо Гука на посту министра юстиции, несмотря на возражения со стороны оппозиционных сил и общественности. В тот же день прокуратура начала расследование в отношении его супруги. Надзорный орган подозревает ее в подделке документов, а также в использовании коррупционных схем с частным паевым фондом.

Президент страны Мун Чжэ Ин возложил на Чо Гука задачу реформирования судебно-правовой системы. В частности, планировалось создать отдельный независимый орган для расследования коррупционных преступлений, совершенных чиновниками, а также передать полиции часть широких полномочий прокуратуры. Последний пункт вызвал резкое неприятие у сотрудников надзорного ведомства. На протяжении нескольких недель оппозиция провела череду акций протеста против Чо Гука и Мун Чжэ Ина, требуя их отставки.

Теги
Республика Корея
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