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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: армия Сирии заняла позиции к западу от Манбиджа и подошла к городу Табка

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что размещению правительственных сил мешает присутствие в этих районах войск США, которые не успели покинуть свои базы на подконтрольной курдским формированиям территории
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© EPA-EFE/ERDEM SAHIN

ТАСС, 14 октября. Сирийские войска завершили в понедельник размещение в западных окрестностях города Манбидж в 85 км к северо-востоку от провинциального центра Алеппо. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, армейские подразделения направятся в ближайшие часы к расположенному на границе городу Кобани (150 км от Алеппо). По информации телеканала, размещению правительственных сил мешает присутствие в этих районах американских войск, которые не успели покинуть свои базы на подконтрольной курдским формированиям территории.

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Бойцы курдских "Сил народной самообороны" (СНС), входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), пропустили сирийских военнослужащих через свои посты. По сведениям Al Mayadeen, в провинции Ракка войска подошли сейчас к военному аэродрому в городе Табка возле Евфратской ГЭС. Этот объект будет возвращен под контроль сирийских военных. Далее из Эль-Мансуры и Табки правительственные силы переместятся в район Айн-Иса к северу от административного центра Ракка. В соседней провинции Хасеке сирийские военнослужащие направляются в Телль-Тамер.

Как говорится в заявлении курдской автономной администрации, распространенном агентством Фират, в соответствии с соглашением, достигнутым с Дамаском, правительственные войска "должны взять под защиту границу и будут противостоять турецкой агрессии совестно с отрядами СНС и СДС". В нем указывается, что это соглашение с сирийским правительством "позволит освободить все районы, захваченные турецкими войсками и воюющими на их стороне наемниками, включая Африн (65 км к западу от Алеппо)".

Агентство SANA передало в воскресенье, что "сирийская армия выдвинулась в северные районы, чтобы противостоять турецкой агрессии и защитить мирное население".

Как отмечает агентство, жители городов и сел к востоку от Евфрата приветствовали решение Дамаска направить туда войска. В городе Хасеке и Камышлы прошли массовые демонстрации в поддержку возвращения под суверенитет государства северных и северо-восточных регионов Сирии.

Теги
СирияВоенная операция Турции на севере Сирии
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