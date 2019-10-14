Несколько стран ЕС выступили за эмбарго на поставки оружия в Турцию

В этом же ключе высказался и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс: "У нас нет военных опций. Естественно, мы должны рассматривать возможность ограничительных мер в ответ на действия Турции".

О возможности введения "определенных ограничительных мер" ЕС против Турции уже сегодня заявил по прибытии на встречу глава МИД Ирландии Саймон Коувени.

"Нидерланды осудили операцию Турции и ввели эмбарго на поставки оружия (на национальном уровне - прим. ТАСС). Теперь ЕС должен сделать то же самое. Мы считаем, что Турция нарушает международное право. Никто не должен нарушать международное право", - сказал глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Несколько стран Евросоюза выступили за введение эмбарго на торговлю оружием с Турцией в связи с операцией Анкары в Сирии. Европейские министры иностранных дел рассматривают ситуацию на севере Сирии на заседании совета ЕС.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Мы ожидаем сегодня единой позиции ЕС относительно этой операции, а также в том, что касается экспорта вооружений. Я думаю, что должен быть четкий сигнал от стран НАТО своему партнеру Турции", - сказал министр журналистам.

По его словам, Австрия по-прежнему выступает за то, чтобы переговоры о вступлении Турции в ЕС были заморожены. При этом министр призвал Брюссель не поддаваться на шантаж Анкары открыть границы для потоков новых волн беженцев в Европу.

"Важным решением должно стать оружейное эмбарго из ЕС, а также сигнал в этом направлении НАТО", - добавил глава МИД Австрии.

В свою очередь министр иностранных дел Люксмебурга Жан Ассельборн добавил, что операция Анкары после договоренности о взаимодействии между курдами и Дамаском ставит под угрозу безопасность государств НАТО.

"Турция - это член НАТО, но с утра сегодняшнего дня действует коалиция курдов и президента Сирии. Существует Пятая статья Вашингтонского договора, которая гласит, что если одна страна [НАТО] атакована, другие страны должны ей помочь. Представьте, если Сирия или ее союзники [Россия и Иран] ответят и атакуют Турцию. Это угроза безопасности НАТО", - заявил он.

"Есть также серьезная проблема иностранных боевиков-исламистов. Раньше они надежно сидели за решеткой в руках курдов. Сегодня они разбежались по всей стране, и речь идет о сотнях боевиков, многие из которых могут попытаться вернуться в Европу", - подчеркнул он.

Ассельборн подчеркнул, что ЕС "очень сложно понять действия Турции". "Турция намерена зачистить зону в 500 км шириной и протяженностью 30 км вглубь сирийской территории, поскольку, по мнению Анкары она кишит террористами. Для начала надо твердо сказать, что Турция никогда не подвергалась террористическим нападениям со стороны Сирии. Из этой зоны придется бежать 130 тысячам курдов, в ходе боев уже сотни людей ранены и погибли, имели место военные преступления", - добавил он.

"Эту операцию нужно категорически осудить, Европа сегодня должна быть едина и солидарна", - сказал глава МИД Люксембурга.

Обсуждение других санкций

По словам главы МИД Бельгии Дидье Рейндерса, страны ЕС намерены также рассмотреть другие санкции в отношении Анкары из-за ее военной операции.

"Я думаю, что мы должны достичь консенсуса по введению оружейного эмбарго со стороны европейских стран. Кроме того, могут быть применены и другие средства давления", - сказал он.

В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что военная операция Турции в Сирии приведет к возрождению террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Турецкая операция может привести к тому, что "Даиш" (арабское название ИГ - прим. ТАСС) возродится. Эта атака приведет к настоящей гуманитарной катастрофе", - сказал он.

Европейские министры намерены рассмотреть в понедельник не только операцию Турции против курдов в Сирии, но и ситуацию вокруг геологоразведочной деятельности Анкары на шельфе входящего в Евросоюз Кипра, что уже вызвало острую критику со стороны Брюсселя.