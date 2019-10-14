СМИ: сирийская армия вошла в населенный пункт Телль-Тамер в провинции Хасеке

ТАСС, 14 октября. Сирийская армия развернула свои подразделения в населенном пункте Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией. Об этом в понедельник сообщило сирийское агентство SANA.

По его данным, правительственные силы стремятся не допустить дальнейшего продвижения турецких ВС на севере Сирии. Утверждается, что местное население приветствует бойцов правительственных сил.

Ранее сообщалось, что сирийские войска завершили размещение в западных окрестностях города Манбидж в 85 км к северо-востоку от Алеппо.

В воскресенье телеканал Al Mayadeen сообщил о достижении соглашения между курдскими "Силами народной самообороны" и Дамаском о размещении сирийских военнослужащих вдоль сирийско-турецкой границы для защиты местного населения от турецкой "агрессии".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.