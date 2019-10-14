Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Сергея Скрипаля
Обновлено 

ЕС продлил на год санкции в отношении четырех россиян по "делу Скрипалей"

Евросоюз продлил ограничительные меры до 16 октября 2020 года
Описание
© AP Photo/Francisco Seco

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Евросоюз продлил на год санкции против физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за применение или производство химического оружия, включая меры в отношении четырех россиян по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На эту тему
Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

"Совет сегодня продлил до 16 октября 2020 года ограничительные меры ЕС в отношении применения и распространения химического оружия. Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери. Также в списке научно-исследовательский центр - главная организация сирийского режима по разработке химического оружия", - отмечается в нем.

Теги
ЛюксембургРоссияДело Сергея Скрипаля
Реклама на ТАСС
СМИ: каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС