Лидеров каталонского сепаратистского движения приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Каталонские политики, причастные к организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года, приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Такое решение озвучил в понедельник Верховный суд (ВС) Испании.

Часть из 12 проходивших по делу лидеров каталонского сепаратистского движения признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Бывший лидер Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчес и председатель организации "Омниум културал" Жорди Куишарт приговорены к девяти годам лишения свободы. Экс-спикер парламента региона Карме Форкадель получила 11 лет и шесть месяцев тюрьмы. Кроме того, проходившим по делу запрещено занимать госдолжности в течение разного периода времени.

Прокуратура Испании просила до 25 лет лишения свободы для каталонских политиков и настаивала на том, чтобы они были осуждены по статье "подстрекательство к бунту". В свою очередь государственная адвокатура, еще одна сторона обвинения на процессе, говорила о менее тяжком преступлении - призыве к мятежу - и просила для подозреваемых до 12 лет тюрьмы.

Ключевое отличие между подстрекательством к мятежу и бунту заключается в том, что первое является преступлением против общественного порядка, в то время как второе - против конституционного строя. Подстрекательство к бунту предполагает наличие открытого и насильственного неповиновения для провозглашения независимости части Испании.

Теперь осужденные могут обратиться с обжалованием в Конституционный суд страны.

Каталонский кризис

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты.27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Практически сразу после этого часть каталонских политиков была задержана, другие, в том числе экс-лидер автономии Карлес Пучдемон, бежали из Испании. Суд по делу лидеров сепаратистского процесса начался 12 февраля и продолжался четыре месяца. Перед ВС предстали 12 фигурантов. По данным местных СМИ, вынесение приговора может также привести к выдаче нового европейского ордера на арест находящегося в Бельгии Пучдемона.

Сепаратистские организации и политические силы Каталонии уже предупредили, что проведут акции протеста, забастовку и митинги после оглашения вердикта. В связи с этим МВД Испании направило в регион сотни сотрудников отряда особого назначения, помощь которых обычно нужна в случае возникновения беспорядков в ходе демонстраций.

Парламент Каталонии также обещал "институциональный ответ" на обвинительные вердикты. Правительство Испании уже предупредило, что готово задействовать закон о национальной безопасности в случае нарушения общественного порядка в Каталонии. Власти страны считают, что пока нет необходимости вновь прибегать 155-й статье конституции.

Правительство полагает, что закон о национальной безопасности, одобренный в 2015 году, позволит нормализовать обстановку в Каталонии, если в автономии начнутся беспорядки. Эта мера не предусматривает вмешательства Мадрида в компетенции региональных властей. Тем не менее закон предполагает, что центральное правительство берет на себя координацию деятельности всех сил безопасности государства, в том числе подразделений Моссос д'Эсквадра - каталонской автономной полиции. Задействовать данный закон может непосредственно премьер-министр Испании.