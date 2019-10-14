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Военная операция Турции на севере Сирии

В Швеции заявили, что в ЕС нет единогласия по эмбарго на военные поставки в Турцию

По данным Шведского радио, причиной отсутствия единогласия по вопросу эмбарго стало то, что некоторые страны испугались угроз президента Турции Тайипа Эрдогана открыть границу республики с ЕС для беженцев

СТОКГОЛЬМ, 14 октября. /ТАСС/. Не все страны ЕС поддерживают эмбарго на военные поставки в Турцию, которое предлагает Швеция. Об этом в понедельник в интервью Шведскому радио заявила министр иностранных дел королевства Анн Линде перед встречей с коллегами в Люксембурге.

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"Когда стало известно, что Швеция будет добиваться этого, несколько стран заявили: "Что мы можем сделать, нужно ли нам поддержать эмбарго на поставки оружия, нужны ли нам свои собственные правила". Но встал вопрос о необходимости реагировать, а не только осуждать", - пояснила она.

Как отмечает Шведское радио, причиной отсутствия единогласия по вопросу эмбарго стало то, что некоторые страны испугались угроз президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границу Турции с ЕС для миллионов беженцев.

Глава шведского МИД считает, что она и ее коллеги все же могут договориться сделать первый маленький шаг в направлении более жестких мер против Турции.

"Может быть достигнута договоренность, что ЕС создаст рабочую группу для быстрого рассмотрения возможных ограничений", - полагает Линде.

Теги
ШвецияСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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