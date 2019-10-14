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Пучдемон назвал кошмарным приговор в отношении каталонских политиков

Лидеры каталонского сепаратистского движения, причастные к организации референдума о независимости региона, приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал кошмаром приговор Верховного суда Испании в отношении лидеров сепаратистского движения. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Twitter.

"В общей сложности 100 лет тюрьмы. Какой кошмар", - написал Пучдемон. "Нужно отреагировать, - уточнил он. - Ради будущего наших сыновей и дочерей. Ради демократии. Ради Европы. Ради Каталонии".

Согласно решению суда, региональные политики, причастные к организации референдума о независимости региона 2017 года, приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Часть из проходивших по делу лидеров каталонского сепаратистского движения признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

Теги
ИспанияПучдемон, Карлес
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