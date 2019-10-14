МИД КНР отказался комментировать сообщение об уходе сына Байдена из правления инвестфонда

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая не комментирует информацию, касающуюся ухода сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена из правления частного фонда для привлечения инвестиций. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на вопрос журналистов.

"Это является личным решением [Хантера Байдена] и бизнес-решением. Мы не комментируем подобную информацию", - ответил дипломат.

Ранее в воскресенье информационное агентство Bloomberg сообщило, что Байден - младший в конце месяца уйдет из совета директоров инвестиционного фонда, учрежденный им в ноябре 2013 года учредил совместно с китайским банкиром Джонатаном Ли в Китае и получающий поддержку несколько китайских государственных предприятий. Как отмечает информагентство, Хантер Байден также пообещал не работать ни на какие иностранные компании в случае, если его отец, Джозеф Байден, одержит победу на предстоящих президентских выборах в США в 2020 году.

Китайский след в деле Хантера Байдена

Американская телекомпания NBC 2 октября информировала, что Хантер Байден, сопровождая своего отца во время его официального визита в Китай в ноябре 2013 года, учредил в этой стране частный фонд для привлечения инвестиций. Представитель Хантера Байдена Джон Мезайрес заверил телекомпанию, что его начальник приобрел долю в упомянутом выше фонде за сумму порядка $420 тыс. лишь после того, как его отец оставил пост вице-президента США. Капитализация фонда, название которого телекомпания не приводит, оценивалась примерно в $4,2 млн. Хантер до приобретения доли работал бесплатно в правлении этого фонда, сказал Мезайрес.

На следующий день, 3 октября, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Китаю следует провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера. При этом американский лидер не исключил, что может попросить об этом Си Цзиньпина. 8 октября МИД Китая отклонил призыв Трампа начать расследование в отношении Байдена и его сына Хантера.