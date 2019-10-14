Эрдоган: Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией города Кобани в Сирии

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией города Кобани на севере Сирии от курдских формирований. Об этом заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет. Россия позитивно относится к этому вопросу", - утверждал турецкий лидер.

Он добавил, что Вооруженные силы Турции обеспечат для бойцов так называемой Сирийской свободной армии (ССА) безопасный вход в город Манбидж, который находится под контролем коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). "У нас было соглашение с США по Манбиджу о выводе террористов из этого населенного пункта в течение 90 дней. Теперь мы в процессе реализации нашего [собственного] решения. Манбидж должен быть освобожден от боевиков. В него войдут его истинные хозяева - наши арабские браться. Мы постараемся обеспечить их безопасность при входе в город", - подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Анкара позитивно оценивает решение США отвести своих военных на юг вглубь Сирии. "США продолжают придерживаться своей позиции касательно отвода войск. Мы считаем, что это позитивный шаг", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявил 7 октября о том, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. 13 октября министр обороны США Марк Эспер сообщил, что отвод американских войск с северо-востока Сирии и переброска подкрепления в Саудовскую Аравию являются составной частью перегруппировки сил Соединенных Штатов с учетом вызова со стороны Ирана.

9 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье вечером агентство SANA сообщило о том, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.