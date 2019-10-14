Власти Испании призвали уважать вердикт суда в отношении каталонских политиков

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Правительство Испании призвало уважать судебный вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости региона 2017 года. Об этом сообщил в понедельник и.о. министра развития страны Хосе Луис Абалос в эфире телеканала 24 Horas.

По его мнению, решение Верховного суда "ясно дает понять, что в Испании работает [принцип] правового государства". И.о. главы ведомства заявил об "уважении, принятии и соблюдении" вердикта.

Согласно решению верховного суда, каталонские политики приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.