Валерий Бганба возглавил правительство Абхазии

СУХУМ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил в понедельник Валерия Бганбу премьер-министром республики. Бганба возглавлял прежнее правительства республики.

"Назначить премьер-министром Республики Абхазия Бганбу Валерия Рамшуховича. Премьер-министру представить в установленном законом порядке предложения по структуре и персональному составу кабинета министров Республики Абхазия", - отмечается в указе президента.

Бганба возглавлял правительство с сентября 2018 года по октябрь 2019 года, сложил полномочия вместе со всем составом кабмина в соответствии с законом "О президенте Республики Абхазия".

Валерий Бганба 1953 года рождения, депутат трех созывов парламента Абхазии, с 2012 года по 2017 год - спикер парламента. С мая по сентябрь 2014 года исполнял обязанности президента, после гибели в автокатастрофе главы правительства Геннадия Гагулии назначен премьер-министром республики.