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Акции протеста в Гонконге

Bloomberg: в Гонконге обнаружили взрывное устройство

По данным агентства, его нашли возле полицейского автомобиля

ТАСС, 14 октября. Полиция Гонконга в воскресенье вечером обнаружила сдетонировавшее самодельное радиоуправляемое взрывное устройство возле полицейского автомобиля.

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Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, в результате взрыва никто не пострадал. Отмечается, что это первое взрывное устройство, обнаруженное полицией за месяцы протестов в Гонконге.

Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. 

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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