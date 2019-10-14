Bloomberg: в Гонконге обнаружили взрывное устройство

ТАСС, 14 октября. Полиция Гонконга в воскресенье вечером обнаружила сдетонировавшее самодельное радиоуправляемое взрывное устройство возле полицейского автомобиля.
Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, в результате взрыва никто не пострадал. Отмечается, что это первое взрывное устройство, обнаруженное полицией за месяцы протестов в Гонконге.
Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю.