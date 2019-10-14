Bloomberg: в Гонконге обнаружили взрывное устройство

Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

С Гонконга выдачи нет.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

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Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, в результате взрыва никто не пострадал. Отмечается, что это первое взрывное устройство, обнаруженное полицией за месяцы протестов в Гонконге.

Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю.