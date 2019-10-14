Каталонский лидер потребовал амнистии для осужденных региональных политиков

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Ким Торра потребовал амнистии для региональных политиков, которые были осуждены по делу, связанному с организацией референдума о независимости. Соответствующее заявление он сделал в понедельник.

"Осудить этих людей - это оскорбление демократии и [проявление] презрения к каталонскому обществу", - утверждал Торра. "Мы требуем амнистии, - сказал он. - Угрозы, тюрьма и наказание не являются решением".

По словам главы кабмина автономной области, он направит письма королю Испании Филиппу VI и и. о. главы правительства Испании Педро Санчесу, с которыми хочет срочно встретиться.

"Правительство [Каталонии] и я отвергаем эти приговоры, они несправедливые и антидемократические", - сказал Торра. Он также назвал "политическим судом" процесс над проходившими по делу.

Верховный суд (ВС) Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.