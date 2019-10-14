В НАТО заявили, что открыты для диалога с Россией в сфере контроля над вооружениями

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. НАТО по-прежнему готова вести диалог с Россией по теме контроля над вооружениями и не хочет начинать новую гонку вооружений. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на 65-й сессии Парламентской ассамблеи альянса в Лондоне.

"Хотя мы и должны ответить на появление в Европе новых российских ракет, мы не будем давать зеркальный ответ на действия России. НАТО не намерена размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим начинать новую гонку вооружений, остаемся открыты для конструктивного диалога с Россией и сохраняем приверженность эффективному контролю над вооружениями, сокращению арсеналов и нераспространению [ядерного оружия], - сказал Столтенберг. - При этом мы также будем поддерживать существенный оборонный потенциал и потенциал сдерживания".

По утверждениям Столтенберга, Россия нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), разработав и разместив на европейской территории ракеты средней дальности, "способные нести ядерные заряды".

В своем выступлении генсек альянса также обвинил Россию в агрессивном поведении и вмешательстве в западные демократические процессы. "Россия - не тот партнер, которого мы надеялись иметь. Она продолжает угрожать своим соседям, не соблюдать международные законы и вмешиваться в жизнь наших сообществ", - сказал он. Москва последовательно отвергала подобные утверждения как безосновательные.