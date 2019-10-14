Генсек НАТО заявил о риске региональной дестабилизации из-за операции Турции в Сирии

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опасается, что военная операция Турции в Сирии может привести к дальнейшей дестабилизации всего региона. Об этом он заявил в понедельник, выступая на 65-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне.

"В пятницу я встретился в Стамбуле с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом, министром иностранных дел [Мевлютом] Чавушоглу и министром [национальной обороны Хулуси] Акаром. Я высказал им свою серьезную обеспокоенность продолжающейся операцией и риском дальнейшей региональной дестабилизации, эскалации напряженности и еще большего страдания людей", - сказал генсек НАТО.

"Я ожидаю, что Турция будет действовать со сдержанностью и в координации с другими союзниками, чтобы мы смогли сохранить достижения в борьбе с нашим общим врагом - "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - сказал Столтенберг.

"Самая непосредственная обеспокоенность заключается в том, чтобы захваченные террористы не смогли сбежать [из курдских тюрем]. Международное сообщество должно найти скоординированное и устойчивое решение проблемы иностранных наемников", - добавил он.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье вечером агентство SANA сообщило о том, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.