Елизавета II заявила, что в приоритете правительства осуществить Brexit до 31 октября

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Приоритетом британского правительства является осуществление Brexit до 31 октября текущего года. Об этом заявила в понедельник королева Великобритании Елизавета II, открывая новую сессию парламента.
"Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода из Евросоюза 31 октября. Правительство хочет создать с ЕС новые партнерские связи, основанные на принципах свободной торговли и добрососедского сотрудничества, - сказала Ее Величество в своей тронной речи. - Мои министры будут работать над новыми правилами в сфере рыболовства, сельского хозяйства и торговли, чтобы воспользоваться максимумом возможностей, которые дает выход из ЕС".
Елизавета II подчеркнула, что новый закон об иммиграции, разработанный консервативным правительством, "положит конец свободе передвижения [граждан ЕС применительно к Великобритании] и заложит основу для создания честной, современной и глобальной иммиграционной системы". При этом королева также заверила, что правительство защитит интересы граждан ЕС, вносящих вклад в экономику Великобритании.
Послание королевы по традиции пишет действующее правительство, отражая в речи программу своей деятельности.
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