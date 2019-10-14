Елизавета II заявила, что в приоритете правительства осуществить Brexit до 31 октября

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Приоритетом британского правительства является осуществление Brexit до 31 октября текущего года. Об этом заявила в понедельник королева Великобритании Елизавета II, открывая новую сессию парламента.

Гид для тех, кто окончательно запутался

Что происходит вокруг Brexit? Гид для тех, кто окончательно запутался

"Приоритетом моего правительства всегда было обеспечение выхода из Евросоюза 31 октября. Правительство хочет создать с ЕС новые партнерские связи, основанные на принципах свободной торговли и добрососедского сотрудничества, - сказала Ее Величество в своей тронной речи. - Мои министры будут работать над новыми правилами в сфере рыболовства, сельского хозяйства и торговли, чтобы воспользоваться максимумом возможностей, которые дает выход из ЕС".

Елизавета II подчеркнула, что новый закон об иммиграции, разработанный консервативным правительством, "положит конец свободе передвижения [граждан ЕС применительно к Великобритании] и заложит основу для создания честной, современной и глобальной иммиграционной системы". При этом королева также заверила, что правительство защитит интересы граждан ЕС, вносящих вклад в экономику Великобритании.

Послание королевы по традиции пишет действующее правительство, отражая в речи программу своей деятельности.

В новость были внесены изменения (14:36 мск) — добавлена информация после второго абзаца.