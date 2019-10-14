Евросоюз считает приговор каталонским политикам внутренним делом Испании

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия считает приговор каталонским политикам внутренним делом Испании и не намерена его комментировать. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Наша позиция об этом хорошо известна. Мы считаем это внутренним делом Испании, и мы не комментируем решения национальных судов стран-членов. Еврокомиссия полностью уважает конституционный порядок в Испании, включая решение испанского суда. Что касается протестов против этого решения - право всех граждан протестовать гарантировано в ЕС", - заявила Андреева, отвечая на вопрос о приговоре каталонским политикам.

Верховный суд (ВС) Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.