СМИ: курдская администрация намерена продолжить свою работу на севере Сирии

ТАСС, 14 октября. Курдская автономная администрация собирается продолжать свою работу на севере Сирии. Об этом в понедельник заявил ее представитель Лукман Эхме в комментарии телеканалу Rudaw .

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

"Сирийские правительственные силы займут лишь приграничную зону. Курдская администрация будет продолжать свою работу по поддержанию безопасности [в районе]", - подчеркнул Эхме.

В понедельник сирийское государственное агентство SANA сообщило о взятии сирийской армией под свой контроль в провинции Ракка (на севере Сирии) населенного пункта Айн-Иса, а также города Табка возле Евфратской ГЭС и расположенного в его окрестностях военного аэродрома. Армейские подразделения вошли и в населенный пункт Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией.

В воскресенье телеканал Al Mayadeen информировал о достижении соглашения между курдскими "Силами народной самообороны" и Дамаском о размещении сирийских военнослужащих вдоль сирийско-турецкой границы для защиты местного населения от "турецкой агрессии".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.