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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: около 150 военнослужащих коалиции, в том числе американских, эвакуированы из Сирии

По данным SANA, их направили в Ирак

ТАСС, 14 октября. Около 150 военных, в том числе американские солдаты, из состава международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, эвакуированы из районов северо-восточной Сирии в Ирак. Об этом в понедельник сообщило агентство SANA.

По имеющимся данным, "приблизительно 150 иностранных военнослужащих, в том числе американские солдаты, входящих в состав сил коалиции, покинули сирийскую территорию и вылетели в Ирак". Эвакуация группы военных международного альянса прошла с аэродрома близ населенного пункта Эль-Маликия, расположенного в приграничной с Турцией зоне на северо-востоке Сирии.

Ранее американские силы начали покидать военную базу в Эль-Джалабии, которая находится в северной части сирийской провинции Ракка".

Передислокация американских военных проходит одновременно с размещением в этом регионе частей сирийских правительственных войск, которые входят в населенные пункты, до сих пор находившиеся под контролем коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Основу СДС составляют военизированные отряды курдов.

В воскресенье министр обороны США Марк Эспер заявил, что США начинают вывод приблизительно 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и на запад.

Теги
СШАСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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