Трамп заявил, что курды в Сирии могут отпускать боевиков ИГ для вмешательства США

ТАСС, 14 октября. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что представители курдов на северо-востоке Сирии, возможно, сами выпускают заключенных боевиков террористической организации ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ), чтобы втянуть Соединенные Штаты в конфликт. Такое мнение он выразил на своей странице в Twitter.

"Мы не собираемся участвовать в еще одной войне между людьми, которые сражаются друг с другом в течение 200 лет. У Европы был шанс получить своих заключенных ИГ, но они не захотели нести издержки. "Пусть платят США", - сказали они. Курды могут освобождать некоторых [боевиков], чтобы заставить нас вмешаться", - написал американский лидер.

"Неужели люди правда думают, что нам следует вступить в войну с членом НАТО - Турцией? Непрекращающиеся войны закончатся!" - добавил Трамп.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Президент Турции Тайип Эрдоган опроверг в воскресенье информацию ряда СМИ о том, что боевикам ИГ удается бежать из тюрем в Сирии из-за проводимой Анкарой операции. На встрече с главными редакторами турецких СМИ в Стамбуле он подчеркнул, что эти слухи призваны ухудшить отношение со стороны Запада к Турции.