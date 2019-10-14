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СМИ: в Испании выдали новый европейский ордер на арест Пучдемона

Испанский судья выдал новый европейский ордер на арест Пучдемона - газета.

Новость дополняется

Теги
ИспанияПучдемон, Карлес
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