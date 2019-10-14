СМИ: турецкие войска пытаются перекрыть шоссе Алеппо - Хасеке

ТАСС, 14 октября. Подразделения турецкой армии пытаются перекрыть стратегическое шоссе вдоль границы с Турцией, которое связывает Алеппо, экономическую столицу Сирии, с административным центром Хасеке на северо-востоке страны. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Ekhbariya.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

По его информации, бои с курдскими ополченцами из "Сил народной самообороны" (СНС) идут в районе населенных пунктов Тувейджель и Эль-Ховейш. Курдские бойцы отражают атаки турецких войск, на стороне которых воюют формирования вооруженной оппозиции.

К этому шоссе в районе Телль-Тамер, в 30 км от границы вышли в понедельник подразделения сирийской армии, которые вступили на северо-запад провинции Хасеке. Как ожидается, правительственные силы выйдут также в ближайшие часы к расположенному на восточном берегу Евфрата городу Кобани (Айн-эль-Араб) в 150 км от Алеппо.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.