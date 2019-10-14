Миссия ОБСЕ обратила внимание на националистическую риторику на выборах в Польше

ВАРШАВА, 14 октября. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по итогам наблюдения за состоявшимися в Польше парламентскими выборами обратило внимание на использование националистической риторики и перевес присутствия партии власти в СМИ. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава миссии по наблюдению за польскими выборами Ян Петерсон.

По его оценке, "выборы были хорошо подготовлены", но внимание наблюдателей привлекла деятельность СМИ. "Все кандидаты могли свободно вести кампанию. Но можно было наблюдать превалирование партии власти", - указал он. Петерсон также обратил внимание на "высокий уровень политической поляризации" польских СМИ, случаи использования "националистической и гомофобной риторики".

"День выборов прошел спокойно. Но определенные процедуры не были введены. Были случаи нарушения конфиденциальности", - добавил глава миссии.

Миссия по наблюдению за польскими парламентскими выборами БДИПЧ ОБСЕ была ограниченной. В нее вошли только 20 экспертов. Они наблюдали за предвыборной кампанией с 9 сентября, работали непосредственно в день голосования и намерены остаться еще на неделю. Итоговый отчет будет опубликован через 2 месяца.

Итоги выборов

Очередные парламентские выборы состоялись в Польше 13 октября. В Государственной избирательной комиссии информировали, что в день голосования было зафиксировано около 300 мелких нарушений и инцидентов, которые не оказали значительного влияния на ход выборов. В целом выборы прошли спокойно.

По предварительным данным, победу на выборах одержала правящая в Польше с 2015 года консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС). По итогам обработки более 99% бюллетеней стало известно, что ее представители получили достаточное число голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство и продолжать принимать решения без необходимости вступать в коалицию.

Помимо ЗиС в Сейм (нижнюю палату парламента) Польши нового созыва прошли еще четыре политические объединения: крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция", в которую вошли партии "Гражданская платформа" (ГП), "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", "Левые", "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15" и объединение праворадикальных сил под названием "Конфедерация".