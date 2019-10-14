Италия пересмотрит контракты на поставки оружия Турции

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Италия в ближайшие часы примет декрет, который блокирует поставки оружия Турции в связи с военной операцией Анкары, проводимой на севере Сирии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на полях заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.

"В ближайшие часы в Италии будет подготовлен декрет, который я подпишу как министр иностранных дел, чтобы блокировать экспорт оружия в Турцию", - приводит слова министра канал Rai-News-24. При этом Ди Майо уточнил, что декрет касается будущих контрактов и обязательств.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере арабской республики буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. США осудили действия Турции, а все европейские страны, включая Италию, призвали Анкару к немедленному прекращению односторонних военных действий, которые грозят дестабилизацией ситуации в регионе и подрывают результаты борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).