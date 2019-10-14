Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

Италия пересмотрит контракты на поставки оружия Турции

Решение связано с военной операцией Анкары, проводимой на севере Сирии

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Италия в ближайшие часы примет декрет, который блокирует поставки оружия Турции в связи с военной операцией Анкары, проводимой на севере Сирии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на полях заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге.

"В ближайшие часы в Италии будет подготовлен декрет, который я подпишу как министр иностранных дел, чтобы блокировать экспорт оружия в Турцию", - приводит слова министра канал Rai-News-24. При этом Ди Майо уточнил, что декрет касается будущих контрактов и обязательств.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере арабской республики буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. США осудили действия Турции, а все европейские страны, включая Италию, призвали Анкару к немедленному прекращению односторонних военных действий, которые грозят дестабилизацией ситуации в регионе и подрывают результаты борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Теги
ТурцияИталияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Власти Джакарты запретили любые манифестации накануне инаугурации президента Индонезии
Силы безопасности страны, ожидая новой волны студенческих выступлений, оцепили периметр вокруг здания парламента Индонезии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС