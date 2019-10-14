СМИ: полиция применила силу против участников протеста в аэропорту Барселоны

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) была вынуждена применить силу в понедельник против участников акции протеста в аэропорту Барселоны. Об этом сообщила газета El Nacional.

Демонстрации проходят в разных городах региона после вынесения вердикта в отношении лидеров сепаратистского движения. Одна из организаций, поддерживающая независимость региона, призвала парализовать работу первого терминала аэропорта Барселоны. Как передает газета La Vanguardia, ряду собравшихся помогли получить билеты на самолеты, чтобы пройти полицейский контроль на входе в воздушную гавань. В результате сейчас полиция решила перекрыть доступ к аэропорту каталонской столицы.

Участники акций протеста перекрывают дороги и железнодорожные пути в разных городах региона. Из-за риска беспорядков в регионе МВД Испании усилило присутствие там сотрудников правоохранительных органов.

Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства. Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.