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В Саудовской Аравии заявили, что ценят активную роль России в регионе и в мире

Саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил уверенность в больших положительных результатах реализации совместных договоренностей в сфере энергетики

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия ценит активную роль, которую Россия играет в регионе и в мире. Об этом король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, открывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Саудовская Аравия ценит активную роль России в регионе и в мире", - подчеркнул он.

Монарх добавил, что Эр-Рияд стремится к совместной работе с российским руководством по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также укреплению экономического роста. Он выразил уверенность в больших положительных результатах реализации совместных договоренностей в сфере энергетики. Король выразил поддержку инвестиционного сотрудничества двух стран через российский фонд прямых инвестиций.

Монарх назвал отношения двух стран во всех областях дружественными и заверил, что Саудовская Аравия будет стремиться к их укреплению во всех сферах.

Теги
РоссияСаудовская АравияСауд, Абдалла бен Абдель Азиз, Аль
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