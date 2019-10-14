В Саудовской Аравии заявили, что ценят активную роль России в регионе и в мире

ЭР-РИЯД, 14 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия ценит активную роль, которую Россия играет в регионе и в мире. Об этом король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, открывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Саудовская Аравия ценит активную роль России в регионе и в мире", - подчеркнул он.

Монарх добавил, что Эр-Рияд стремится к совместной работе с российским руководством по всем вопросам, решение которых может способствовать укреплению безопасности, стабильности и мира, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также укреплению экономического роста. Он выразил уверенность в больших положительных результатах реализации совместных договоренностей в сфере энергетики. Король выразил поддержку инвестиционного сотрудничества двух стран через российский фонд прямых инвестиций.

Монарх назвал отношения двух стран во всех областях дружественными и заверил, что Саудовская Аравия будет стремиться к их укреплению во всех сферах.