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Военная операция Турции на севере Сирии
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Могерини заявила, что военная операция Турции в Сирии несет прямую угрозу безопасности ЕС

По ее словам, прямым последствием военной операции является риск возрождения ИГ

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Военная операция Турции в Сирии несет прямую угрозу безопасности Евросоюза (ЕС). Об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

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"Прямые последствия военной операции - это риск возрождения "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС). Это прямая угроза безопасности Евросоюза, а также региональной и международной безопасности", - сказала она.

Могерини подчеркнула, что военная операция Турции усложнила урегулирование в Сирии, но решение конфликта по-прежнему может быть только политическим.

"ЕС никогда не был военным игроком в Сирии, потому что мы полагаем, что слишком много армий в Сирии, а решение должно быть только политическим, а не военным, - отметила она. - Уровень сложности проблем повысился из-за операции Турции. Наступил момент для других глобальных сил сесть вместе за стол и посмотреть, как можно положить конец этой ситуации".

Теги
СирияТурцияМогерини, ФедерикаВоенная операция Турции на севере Сирии
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