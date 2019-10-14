Власти Джакарты запретили любые манифестации накануне инаугурации президента Индонезии

ТАСС, 14 октября. Проведение демонстраций в столице Индонезии Джакарте будет полностью запрещено накануне инаугурации президента страны Джоко Видодо. Об этом в понедельник сообщил глава полиции Джакарты Гатот Эдди Пурнама.

"Данные меры будут действовать с 15 по 20 октября, - цитирует агентство Antara главу столичной полиции. - Мы будем запрещать проведение любых демонстраций". По его словам, таким образом власти стремятся удерживать ситуацию под контролем.

Главнокомандующий столичным военным округом генерал Маргийоно также заверил, что силы безопасности, ожидая новой волны студенческих выступлений, приняли необходимые меры, в том числе оцепили периметр вокруг здания парламента страны.

24 сентября в столице Индонезии Джакарте начались столкновения студентов с полицией, после чего распространились на другие регионы страны. Поводом для манифестаций стали поправки в Уголовный кодекс Индонезии, которые, по мнению ряда правозащитных организаций, близки к кодексу шариата. В ходе беспорядков погибли два студента, один из которых получил огнестрельное ранение.

Глава государства заявил, что приостановил рассмотрение документа, однако отметил, что работа над ними будет продолжена. Церемония инаугурации переизбранного в апреле на второй срок президента страны Джоко Видодо состоится 20 октября.