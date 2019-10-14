Могерини одобрила представленный Пристайко план урегулирования конфликта на Украине

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил своим европейским коллегами в Люксембурге "удовлетворительный план" урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

"Мы увидели от него достаточно всеобъемлющий план и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на востоке Украины", - сказала она.

По ее словам, Совет ЕС увидел "позитивное развитие" ситуации. "Мы увидели некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его, - отметила Могерини. - Мы подтвердили украинскому министру приверженность ЕС поддержке суверенитету и территориальной целостности Украины, а также приверженность поддержать повестку реформ".

Пристайко был приглашен на рабочий ланч в рамках Совета ЕС в Люксембурге для обсуждения процесса урегулирования конфликта на Украине, а также реализации реформ в стране.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Между тем минские соглашения требуют параллельного продвижения в сфере безопасности и в политическом урегулировании. Киев также требует пересмотреть положение минских соглашений, в котором говорится о том, что восстановление полного контроля над госграницей со стороны правительства Украины должно завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования в Донбассе.