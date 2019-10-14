Посол Франции заявил, что Париж хотел бы сотрудничать с Москвой в ЦАР

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Париж настроен на взаимодействие с Москвой в Центрально-Африканской Республике. Об этом в понедельник заявила посол Франции в РФ Сильви Берманн, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы хотим сотрудничества [в ЦАР], а не разногласий, мне кажется, что оно возможно. Мы нужны друг другу", - сказала посол.

Берманн подчеркнула, что у Парижа "нет особой обеспокоенности" по поводу желания Москвы наладить диалог с африканскими странами, в частности проводя форум Россия - Африка.

"Это нормально, что Россия хочет развивать свои отношения с Африкой после длительного отсутствия динамики, - отметила дипломат. - Я надеюсь, что это как раз поможет развитию Африки".