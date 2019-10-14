СМИ: Турция и вооруженная сирийская оппозиция наступают на Манбидж

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции вместе с бойцами так называемой Свободной сирийской армии (ССА) начали в понедельник наступление на город Манбидж, который является одним из ключевых населенных пунктов на севере Сирии подконтрольным курдским формированиям "Силы народной самообороны". Об этом сообщает телеканал A Haber .

Как отмечает газета Yeni Safak, в наступлении принимают участие отряды турецкого спецназа, а также тяжелая техника, включая танки. Издание также сообщает о том, что в регионе Манбиджа уже слышны звуки выстрелов.

14 июня 2018 года Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований СНС из Манбиджа. В начале сентября того же года турецкий лидер сообщил, что реализация дорожной карты Анкары и Вашингтона по сирийскому Манбиджу не выполняется столь эффективно, насколько должна. Позднее он также заявил о необходимости того, чтобы курдские формирования СНС покинули этот населенный пункт.