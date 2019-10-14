Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии
Обновлено 

СМИ: Турция и вооруженная сирийская оппозиция наступают на Манбидж

Город является одним из ключевых населенных пунктов на севере Сирии, который находится под контролем курдских формирований "Силы народной самообороны"

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции вместе с бойцами так называемой Свободной сирийской армии (ССА) начали в понедельник наступление на город Манбидж, который является одним из ключевых населенных пунктов на севере Сирии подконтрольным курдским формированиям "Силы народной самообороны". Об этом сообщает телеканал A Haber.

На эту тему
Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Как отмечает газета Yeni Safak, в наступлении принимают участие отряды турецкого спецназа, а также тяжелая техника, включая танки. Издание также сообщает о том, что в регионе Манбиджа уже слышны звуки выстрелов.

14 июня 2018 года Генштаб ВС Турции сообщил, что турецкие и американские военные на переговорах в Штутгарте 12-13 июня согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований СНС из Манбиджа. В начале сентября того же года турецкий лидер сообщил, что реализация дорожной карты Анкары и Вашингтона по сирийскому Манбиджу не выполняется столь эффективно, насколько должна. Позднее он также заявил о необходимости того, чтобы курдские формирования СНС покинули этот населенный пункт.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
Глава МИД Украины считает идею Путина о миротворцах в Донбассе вариантом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС