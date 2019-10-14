Глава МИД Украины призвал ЕС усилить санкции против РФ в целях достижения мира в Донбассе

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил прогресс в реализации минских соглашений, одновременно призвав Европу продолжить санкционное давление на Россию для достижения урегулирования на востоке страны. Об этом он заявил по итогам встречи в понедельник глав МИД ЕС в Люксембурге.

"Сделаны первые шаги [по реализации минских соглашений], они нелегки для Украины, украинского общества. Мы понимаем, что нужны еще более сложные компромиссы, которые вызывают непонимание у наших людей. Но мы должны пройти свою часть этого сложного пути в надежде принести мир на восток Украины", - сказал он журналистам.

При этом Пристайко отметил, что в ЕС поддерживают Киев в том, что компромиссы не должны быть односторонними - только со стороны Киева, но и рассчитывают на компромиссы со стороны российского руководства, чтобы оно "нашло в себе силы вернуться к минскому и нормандскому процессам". Что касается саммита "нормандской четверки", то "он может состояться в ноябре, если Россия подтвердит дату, предложенную нашими партнерами", добавил министр.

Пристайко также призвал ЕС продолжить санкционное давление на Россию. "Чем сильнее санкции, тем быстрее Россия поймет, чего хотят Европа и Украина", - сказал он, отвечая на вопрос, чем Европа может помочь в достижении мира в Донбассе.