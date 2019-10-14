Глава МИД Украины считает идею Путина о миротворцах в Донбассе вариантом

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что идея президента РФ Владимира Путина о размещении в Донбассе ограниченной миссии ООН остается одним из вариантов при обсуждении путей урегулирования конфликта. Как сообщает агентство Reuters, глава украинского МИД высказал такое мнение в интервью накануне его встречи в понедельник с главами МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Несмотря на то, что к настоящему моменту не удалось достичь прогресса в вопросе размещения ограниченной миротворческой миссии ООН на востоке Украины, с инициативой которой выступил президент РФ Владимир Путин, она все еще остается возможным вариантом", - излагает агентство слова министра. "Это является одним из способов создания стабильности, если боевые действия прекратятся, потому что мы говорим о поддержании мира, а не о создании мира", - сказал Пристайко.

Пристайко повторил позицию Украины, согласно которой условием разведения сил сторон конфликта в Донбассе на линии соприкосновения должно стать отсутствие в этих районах обстрелов в течение семи дней. Глава украинского МИД сказал, что Киев по-прежнему рассчитывает, что вслед за разведением сил состоится саммит в нормандском формате. "Мы по-прежнему надеемся, в ином случае мы бы даже не пытались", - заявил он, имея в виду проведение саммита. "У нас есть некоторые даты <...> Мы ставим целью середину будущего месяца, где-то в середине ноября", - сказал Пристайко.

Министр иностранных дел Украины также не исключил, что Киев может выбрать некие альтернативные варианты разрешения проблемы Донбасса, если решит, что Минские соглашения не могут быть выполнены. "Мы всем сказали открыто, что мы, возможно, предпринимаем последнюю честную попытку следовать по пути Минска", - заявил Пристайко. "Если это не сработает, мы должны будем рассмотреть некий план "Б", - добавил он. При этом глава украинского МИД не пояснил, в чем может заключаться такой план.