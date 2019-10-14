Роухани заявил, что Иран обладает доказательствами ракетной атаки на танкер Sabiti

ТЕГЕРАН, 14 октября /ТАСС/. Иран обладает рядом доказательств того, что танкер Sabiti был подвержен ракетной атаке в пятницу. Об этом рассказал в понедельник на пресс-конференции президент Ирана Хасан Роухани.

"Детали этих ракет остались внутри танкера, и они изучаются", - сказал он. Трансляцию мероприятия вело государственное телевидение Ирана.

По словам президента, "атака на иранское судно была осуществлена двумя ракетами". "Камеры танкера запечатлели, с какой стороны они были запущены по кораблю", - добавил он. При этом, по мнению политика, "пока рано объявлять о том, кто несет ответственность за нападение". "Был осуществлен акт агрессии, и мы расследуем, какое правительство приложило к этому руку", - заявил он. Роухани подчеркнул, что "один человек или группа людей не могли это сделать - только государство".

Взрывы прогремели на иранском танкере Sabiti в пятницу утром, когда он находился неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате были повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море.

По основной версии иранской стороны, причиной взрывов стало попадание двух ракет, выпущенных по судну.