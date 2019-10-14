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Приговор организаторам референдума в Каталонии

Пучдемон обвинил власти Испании в репрессиях в Каталонии

Экс-глава кабмина автономии также призвал жителей региона выйти на улицы "без страха"

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон обвинил власти Испании в репрессиях в связи с вердиктом в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, трансляция выступления из Бельгии велась в Twitter политика.

"Нет преступления в том, чтобы предложить подданным определить свое будущее, - утверждал он. - Приговор подтверждает путь репрессий. Они осудили два миллиона человек [проголосовавших на плебисците]". "У нас должна быть возможность, которая есть у всех народов мира, - считает Пучдемон. - Наши коллеги являются жертвами произвольного задержания".

Экс-глава кабмина автономии также уверен, что политические права осужденных были нарушены. "Ошибка испанской политики передать судебной власти [политическую проблему] будет иметь последствия не только в Каталонии", - сказал он.

"Нет другого пути [для урегулирования ситуации], кроме референдума, на котором мы скажем, чего хотим", - уточнил Пучдемон. - Им нас не остановить, пока мы не дойдем до конца". Он призвал жителей региона выйти на улицы "без страха".

В понедельник судья Верховного суда (ВС) Испании Пабло Льярена выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. Данное решение ВС последовало после вынесения вердикта по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет лишения свободы.

Теги
ИспанияПучдемон, КарлесПриговор организаторам референдума в Каталонии
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