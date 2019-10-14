Британские депутаты раскритиковали тронную речь Елизаветы II

ТАСС, 14 октября. Депутаты британского парламента подвергли критике тронную речь королевы Елизаветы II, в которой были изложены основные приоритеты правительства Соединенного Королевства на предстоящий год.

Так, лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (ШНП) Иэн Блэкфорд в понедельник в Палате общин заявил, что стремление премьер-министра Бориса Джонсона "вырвать" Шотландию из Евросоюза против ее воли в долгосрочной перспективе негативно отразится на уровне жизни населения и экономике региона. "Время лидера тори истекло. ШНП сделает все возможное, чтобы в ближайшие дни положить конец этому обреченному правительству консерваторов", - сказал он, отметив, что депутаты из его партии проголосуют против этой программы правительства.

Теневой министр внутренних дел Дайан Эббот назвала речь "смехотворной". "Это всего лишь пустой список пожеланий, который правительство не может и не собирается реализовывать", - указала депутат.

Послание королевы по традиции пишет действующее правительство, отражая в ежегодной тронной речи программу своей деятельности. Всего в этом году Елизавета II упомянула 26 законопроектов, которые кабинет Бориса Джонсона планирует представить на рассмотрение парламента. Часть из них будут регулировать политику королевства в сферах иммиграции, сельского хозяйства, рыболовства и торговли после Brexit и должны быть одобрены депутатами до 31 октября, когда, согласно планам Джонсона, страна должна будет покинуть ЕС.

Теперь у депутатов будет четыре-пять дней для обсуждения представленной королевой программы деятельности правительства, после чего документ будет поставлен на голосование. Последний раз парламент отвергал тронную речь королевы в 1924 году, когда пост премьера занимал консерватор Стэнли Болдуин.