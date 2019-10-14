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Военная операция Турции на севере Сирии
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Главы Генштабов Вооруженных сил РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Переговоры сторон состоялись на фоне проведения Анкарой операции "Источник мира"

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов провел в понедельник переговоры с главой Генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером на фоне военной операции "Источник мира" в Сирии.

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Об этом говорится в распространенном заявлении турецкой стороны.

"Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Сирии, а также каждодневные события", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, ранее в понедельник телефонные переговоры провели главы Минобороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу. "Мы обсудили меры, которые необходимы для координации совместной деятельности. Это был конструктивный разговор", - сказал министра национальной обороны республики.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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