Главы Генштабов Вооруженных сил РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии

АНКАРА, 14 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов провел в понедельник переговоры с главой Генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером на фоне военной операции "Источник мира" в Сирии.

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Об этом говорится в распространенном заявлении турецкой стороны.

"Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в сфере безопасности в Сирии, а также каждодневные события", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, ранее в понедельник телефонные переговоры провели главы Минобороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу. "Мы обсудили меры, которые необходимы для координации совместной деятельности. Это был конструктивный разговор", - сказал министра национальной обороны республики.