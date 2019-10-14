КС Армении отказался принять в производство обращение о прекращении полномочий его главы

ЕРЕВАН, 14 октября. /ТАСС/. Конституционный суд Армении в понедельник в ходе заседания отказался принять в производство обращение парламента страны о лишении полномочий главы КС Грайра Товмасяна. Об этом сообщают из пресс-службы КС.

"В ходе рабочего заседания КС принял решение не принять в производство обращение парламента о прекращении полномочий Грайра Товмасяна", - говорится в сообщении пресс-службы.

Товмасян был избран членом КС, а потом уже его главой в начале 2018 года. До этого он возглавлял администрацию парламента, а с 2010 по 2013 год был министром юстиции. Правящий блок Армении неоднократно заявлял, что Товмасян является сторонником прежних властей и не может быть объективен в своей деятельности. Критика в его адрес стала жестче после того, как он принял решение обратится в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию по делу экс-главы страны Кочаряна.