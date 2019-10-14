AFP: военнослужащие США на севере Сирии покидают страну

ТАСС, 14 октября. Все военнослужащие США, базирующиеся на севере Сирии, получили приказ покинуть страну на фоне военной операции Турции и приступили к его выполнению. Об этом сообщило в понедельник AFP со ссылкой на неназванное должностное лицо США.

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"Мы выполняем приказ", - приводит агентство слова чиновника. Как он подчеркнул, Сирию, как и ожидалось, покинут около 1 тыс. американских военных. В стране останется лишь небольшой контингент из 150 человек, дислоцированных на базе в Ат-Танфе на юге Сирии.

Как сообщило в понедельник агентство SANA, около 150 военных, в том числе американские солдаты, из состава международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, эвакуированы из районов северо-восточной Сирии в Ирак. Телеканал Al Mayadeen информировал, что военные США покидают базу близ города Кобани на севере Сирии.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США выведут приблизительно 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции.