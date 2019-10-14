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Кризис на Украине
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Киев рассчитывает, что отвод войск в Донбассе пройдет до конца октября

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что с этим Киев надеется "прийти на нормандский формат"

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Киев рассчитывает, что отвод войск на линии соприкосновения в Донбассе состоится через две недели, что откроет путь к проведению саммита в нормандском формате. Об этом заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в понедельник на заседании комитета Европарламента по международным делам.

"Отвод войск пока не состоялся. Но мы надеемся, что через две недели, до ноября, мы сможем финализировать это и подготовиться к нормандскому формату через месяц или около того", - сказал он. "Это то, с чем мы надеемся прийти на нормандский формат", - добавил Пристайко.

Согласно договоренности, достигнутой 1 октября на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины, стороны конфликта должны были с 9 по 11 октября вывести силы из зоны безопасности в районе сел Петровское и Золотое. Однако в итоге разведение было сорвано по вине украинской стороны.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для саммита "нормандской четверки".

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПристайко, Вадим Владимирович
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