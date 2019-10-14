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Военная операция Турции на севере Сирии

Times: британский спецназ готовится покинуть Сирию вслед за американскими войсками

О конкретных сроках пока ничего не сообщается

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Великобритания готовится осуществить вывод своего подразделения войск специального назначения с территории Сирии. Как сообщила в понедельник на своей странице в Twitter военный обозреватель газеты The Times Люси Фишер, подготовка к поэтапному выводу британских сил из страны уже начата.

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"Британский спецназ готовится покинуть Сирию. Хотя пока вывод еще не начался, и конкретных сроков пока тоже нет (речь может идти как о 24 часах, так и о нескольких неделях), но механизм поэтапного вывода [войск] уже заработал. Как я уже сообщала ранее, британские войска зависят от американской инфраструктуры", - написала Фишер.

По данным "Таймс", в Сирии размещены несколько сотен британских спецназовцев, которые покинут территорию страны в случае полного вывода войск США с территории Сирии. В Министерстве обороны Великобритании не комментируют операции войск специального назначения, и о том, сколько британских военных находится в Сирии, и какие задачи они выполняют в стране, общественности неизвестно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 октября сообщил, что Анкара намерена самостоятельно создать зону безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку не смогла достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. 7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности.

В понедельник Трамп написал в своем Twitter: "Пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой". О своем решении начать вывод войск из Сирии американский лидер объявлял еще 19 декабря 2018 года.

Теги
СирияТурцияВеликобританияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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