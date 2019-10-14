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Военная операция Турции на севере Сирии

Американский сенатор сообщил, что Пелоси поддержала введение санкций против Турции

По словам Линдси Грэма, спикер Палаты представителей Конгресса США отметила, что в данном вопросе "важную роль играет время"

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поддерживает введение санкций в отношении Турции из-за ее военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в понедельник у себя в Twitter американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина).

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"Только что разговаривал со спикером Пелоси о действиях Конгресса в связи с вторжением Турции в Сирию. Спикер поддерживает двухпартийные санкции против Турции за произвол в Сирии. Она считает, что мы должны проявить поддержку по отношению к курдским союзникам, а также [она] обеспокоена из-за возрождения ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - написал Грэм. По словам законодателя, Пелоси отметила, что в данном вопросе "важную роль играет время".

В свою очередь Пелоси, комментируя свою беседу с Грэмом, добавила, что Конгресс должен представить более жесткие санкции, чем те, что предложила администрация Трампа. "Так как мы находимся в ситуации, когда президент [США Дональд Трамп] дал Турции зеленый свет на то, чтобы бомбить [Сирию] и фактически высвободить ИГ, у нас должен быть более жесткий пакет санкций, чем тот, что предлагает Белый дом", - написала она у себя в "Твиттере", добавив, что законодательный орган США также должен одобрить двухпартийную "резолюцию, чтобы немедленно отменить опасное решение президента по Сирии".

На прошлой неделе Грэм и сенатор-демократ Крис Ван Холлен представили основные положения своего законопроекта о санкциях против Турции. Помимо прочего, они предлагают ввести санкции в отношении активов Эрдогана и других представителей турецкого руководства, ограничить выдачу виз официальным лицам Турции. Законопроект также предусматривает меры против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, рестрикции в отношении энергетического сектора страны и запрет на оказание США военной помощи Турции.

Вслед за Сенатом разработкой законодательной инициативы о санкциях в отношении Анкары занялись и в Палате представителей.

Теги
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Военная операция Турции на севере Сирии
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