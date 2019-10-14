Bloomberg: США готовы уже в понедельник ввести санкции против Турции

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Вашингтон готов уже в понедельник ввести санкции в отношении Турции из-за ее военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

В субботу президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в столице страны, заявил, что администрация США без промедления введет жесткие экономические санкции в отношении Турции, если Анкара нарушит взятые на себя обязательства защищать представителей религиозных меньшинств в Сирии.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.