Сеул ценит усилия России по урегулированию ситуации на Корейском полуострове

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия играет конструктивную и ключевую роль в решении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в понедельник посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ, выступая на приеме по случаю празднования Дня основания Кореи.

"Россия играла и продолжает играть конструктивную и ключевую роль в решении проблемы Корейского полуострова и поддерживает тесное взаимодействие с правительством Республики Корея и всеми заинтересованными странами, в том числе США, Китаем, Японией", - сказал он.

Посол подчеркнул, что "международное сообщество прилагает усилия, чтобы ликвидировать последние остатки холодной войны, сохраняющиеся на Корейском полуострове, и установить прочный мир". "Следует признать тот факт, что в процессе денуклеаризации Корейского полуострова есть много трудностей, но наше правительство будет терпеливо продолжать и развивать мирный процесс", - указал он.

В связи с этим дипломат также выразил уверенность в том, что правительства РФ и Южной Кореи будут продолжать тесное сотрудничество по продвижению денуклеаризации на Корейском полуострове.

Посол также добавил, что с момента установления дипломатических отношений между РФ и Южной Кореей в течение 30 лет страны развивали сотрудничество во всех областях. "За этот период в обеих странах произошло много позитивных изменений, и корейско-российские отношения также прошли действительно замечательный путь развития, - отметил он. - Но нужно признать, что еще остаются слабые звенья".

По его словам, правительство Сеула в духе стратегического партнерства будет делать все возможное для укрепления и развития двусторонних отношений с Москвой во всех сферах.