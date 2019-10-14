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Ситуация на Корейском полуострове

Сеул ценит усилия России по урегулированию ситуации на Корейском полуострове

Посол Южной Кореи Ли Сок Пэ подчеркнул, что "международное сообщество прилагает усилия, чтобы ликвидировать последние остатки холодной войны, сохраняющиеся на Корейском полуострове, и установить прочный мир"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Россия играет конструктивную и ключевую роль в решении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в понедельник посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ, выступая на приеме по случаю празднования Дня основания Кореи.

"Россия играла и продолжает играть конструктивную и ключевую роль в решении проблемы Корейского полуострова и поддерживает тесное взаимодействие с правительством Республики Корея и всеми заинтересованными странами, в том числе США, Китаем, Японией", - сказал он.

Посол подчеркнул, что "международное сообщество прилагает усилия, чтобы ликвидировать последние остатки холодной войны, сохраняющиеся на Корейском полуострове, и установить прочный мир". "Следует признать тот факт, что в процессе денуклеаризации Корейского полуострова есть много трудностей, но наше правительство будет терпеливо продолжать и развивать мирный процесс", - указал он.

В связи с этим дипломат также выразил уверенность в том, что правительства РФ и Южной Кореи будут продолжать тесное сотрудничество по продвижению денуклеаризации на Корейском полуострове.

Посол также добавил, что с момента установления дипломатических отношений между РФ и Южной Кореей в течение 30 лет страны развивали сотрудничество во всех областях. "За этот период в обеих странах произошло много позитивных изменений, и корейско-российские отношения также прошли действительно замечательный путь развития, - отметил он. - Но нужно признать, что еще остаются слабые звенья".

По его словам, правительство Сеула в духе стратегического партнерства будет делать все возможное для укрепления и развития двусторонних отношений с Москвой во всех сферах.

Теги
РоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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