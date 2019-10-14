Pais: не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

МАДРИД, 14 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 37 человек пострадали в понедельник в результате акций протеста сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, большинство пострадавших получили незначительные ушибы в районе первого терминала аэропорта каталонской столицы, где проходит крупная манифестация после вынесения вердикта в отношении лидеров сепаратистского движения. В воздушной гавани полиции неоднократно приходилось применять силу против участников протеста. По сведениям издания, полиция также применила пули из пенопласта.

Одна из организаций, поддерживающая независимость региона, призвала парализовать работу первого терминала аэропорта Барселоны. Ряду собравшихся помогли получить билеты на самолеты, чтобы пройти полицейский контроль на входе в воздушную гавань. В результате правоохранители решили перекрыть доступ к аэропорту каталонской столицы.

Пока стало известно о том, что из-за протеста были отменены более 100 рейсов, также сообщается о многочисленных задержках. До настоящего момента стражи порядка задержали двух человек. Теперь сепаратистская организация обещает устроить акцию протеста в мадридской воздушной гавани, которую хочет парализовать с помощью 1,2 тыс. автомобилей.

Верховный суд (ВС) Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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