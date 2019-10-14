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Reuters: Чехия приостанавливает поставки вооружений в Турцию

Согласно сообщению агентства, решение вступает в силу немедленно

ТАСС, 14 октября. Власти Чехии приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на главу МВД страны Яна Гамачека.

По данным агентства, решение вступает в силу немедленно.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что предложит правительству республики присоединиться к оружейному эмбарго против Турции. По его словам, государства - члены Евросоюза должны эффективно "координировать действия по снижению оружейных поставок в Турцию".

Согласно данным Министерства промышленности и торговли Чехии, в 2018 году поставки из республики оружия и боеприпасов в Турцию возросли в два раза по сравнению с 2017 годом. Сумма контрактов составила €5,4 млн. Анкара закупает, главным образом, стрелковое оружие калибра до 20 мм.

Теги
ТурцияЧехия
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