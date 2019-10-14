Эксперт: визит Путина в Эр-Рияд приведет к оздоровлению обстановки на Ближнем Востоке

БЕЙРУТ, 14 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Переговоры президента России Владимира Путина с саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом приведут к оздоровлению обстановки на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский аналитик Нидаль Саби.

"Эффективная роль, которую сыграла Россия в прекращении кровопролития в Сирии, превратила ее в ведущего игрока на региональной арене, способного решать трудные проблемы", - считает Саби. По его словам, в арабском мире сейчас с надеждой смотрят на Россию и ожидают от нее конструктивных шагов сразу на нескольких направлениях. "Во-первых, Россия, которая успешно развивает сотрудничество и с Саудовской Аравией, и с Ираном, способна внести решающий вклад в ослабление напряженности в Персидском заливе, - отметил эксперт. - Во-вторых, Москва, которая на высоком уровне поддерживает диалог с Эр-Риядом и Тегераном, может способствовать скорейшему прекращению затяжного конфликта в Йемене".

Как подчеркнул Саби, в арабских нефтедобывающих государствах сейчас с большим уважением относятся к российской политике. "Доверие к Москве заметно возросло на фоне явного разочарования в политике США, поэтому в арабских столицах ждут от российской дипломатии активизации миротворческих усилий на палестино-израильском направлении", - сказал Саби.

По мнению ливанского аналитика, "подписание в Эр-Рияде пакета двусторонних соглашений, направленных на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях, свидетельствует о готовности саудовского королевства выступать политическим и экономическим партнером России на длительную перспективу".

Укрепление российско-саудовских связей, как считает Саби, может способствовать важным подвижкам в сирийском досье и, в частности, привести к восстановлению членства Сирии в Лиги арабских государств, учитывая лидирующие позиции Эр-Рияда в этом панарабском сообществе. "Такой шаг открыл бы возможность привлечения саудовских и эмиратских инвестиций в процесс реконструкции сирийской экономики", - сказал аналитик.