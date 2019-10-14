Могерини считает, что операция Турции "подтолкнула курдов в руки Сирии и России"

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

С таким утверждением выступила в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге глава дипломатии сообщества Федерика Могерини.

"Одно из последствий, о которых мы предупреждали еще до начала турецкой операции, было именно то, что это толкнуло курдские силы в руки режима Асада и русских. Именно этого мы не хотели видеть", - сказала она.

По ее словам, Евросоюз "никогда не бросал поддержку курдов". "Я помню, что долгими часами обсуждала это со своим турецким коллегой. Мы всегда были последовательными в этом вопросе", - добавила она.