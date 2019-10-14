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Военная операция Турции на севере Сирии

Могерини считает, что операция Турции "подтолкнула курдов в руки Сирии и России"

Как отметила глава европейской дипломатии, именно этого не хотели видеть в Брюсселе

ЛЮКСЕМБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Военная операция Турции в Сирии подтолкнула курдов в руки властей Сирии и России.

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С таким утверждением выступила в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге глава дипломатии сообщества Федерика Могерини.

"Одно из последствий, о которых мы предупреждали еще до начала турецкой операции, было именно то, что это толкнуло курдские силы в руки режима Асада и русских. Именно этого мы не хотели видеть", - сказала она.

По ее словам, Евросоюз "никогда не бросал поддержку курдов". "Я помню, что долгими часами обсуждала это со своим турецким коллегой. Мы всегда были последовательными в этом вопросе", - добавила она.

Теги
СирияТурцияМогерини, ФедерикаВоенная операция Турции на севере Сирии
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