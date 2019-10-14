СМИ: сирийская правительственная армия вошла в Манбидж

ТАСС, 14 октября. Первые подразделения правительственной армии Сирии вошли в понедельник в город Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо. Об этом сообщило агентство SANA.

Ранее в понедельник, по данным телеканала Al Mayadeen, сирийские войска завершили размещение в окрестностях Манбиджа в 85 км к северо-востоку от провинциального центра Алеппо. Бойцы курдских "Сил народной самообороны" (СНС), входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), пропустили сирийских военнослужащих через свои посты.

По сведениям Al Mayadeen, в провинции Ракка войска подошли к военному аэродрому в городе Табка возле Евфратской ГЭС. Этот объект будет возвращен под контроль сирийских военных. Далее из Эль-Мансуры и Табки правительственные силы переместятся в район Айн-Иса к северу от административного центра Ракка. В соседней провинции Хасеке сирийские военнослужащие направляются в Телль-Тамер.

Как говорится в заявлении курдской автономной администрации, распространенном агентством Firat, в соответствии с соглашением, достигнутым с Дамаском, правительственные войска "должны взять под защиту границу и будут противостоять турецкой агрессии совестно с отрядами СНС и СДС". В нем указывается, что это соглашение с сирийским правительством "позволит освободить все районы, захваченные турецкими войсками и воюющими на их стороне наемниками, включая Африн (65 км к западу от Алеппо)".